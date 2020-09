Einmaliges Lounge-Erlebnis

Fruchtige Cocktails, erlesene Weine und feine Floating Tapas lassen sich auf der Patria in einem außergewöhnlicher Ambiente genießen – vom Wasser aus mit Blick auf das Heidelberger Schloss. Das Schiff, das am Anlegesteg vor dem Boutique Hotel Heidelberg Suites vor Anker liegt, hebt sich von Restaurantschiffen durch sein Interieur im Stil der 20er Jahre mit Bauhaus-Anklängen, sanft beleuchteter Lounge-Bar-Stimmung und viel Kunst ab. Mittelpunkt und Herzstück bildet die Bar. Barkeeper Amando Lopez Ortiz kreiert dort ausgefallene Drinks, die perfekt zur einmaligen Atmosphäre passen. Laue Spätsommerabende lassen sich an frischer Luft in der Lounge ausklingen. Wer den Fahrtwind spüren möchte, der sollte es sich auf der Kapitäns Terrasse am Bug gemütlich machen. Für privates Dinieren eignet sich der Kapitäns Tisch. Er bietet Platz für bis zu zehn Personen oder man speist mit bis zu 25 Personen im Unterdeck. Die Patria ist so gestaltet, dass man stets den besten Blick hat – und dabei werden die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Exklusiv kann das Boot für bis zu 50 Personen für ein Dinner gebucht werden oder für bis zu 80 Personen bei einer Cocktailparty. Donnerstags bis samstags legt die Patria zweimal am Abend – um 18.30 und 19 Uhr – zu einer 30-minütige Hafenrundfahrt ab. Mit einem kühlen Drink in der Hand heißt es dann genießen. An zwei Sonntagen im Monat kann auf dem Boot gebruncht werden. Der nächste Brunch findet am 20. September statt. Während einer zweistündigen Neckartalfahrt erfreuen sich die Gäste an einem Vier-Gang-Menü. Aber dass ist noch lange nicht alles: An den Wochenenden, an denen kein Brunch stattfindet, erwartet die Gäste beim Floating Dinner ein spezielle, auf ein Thema abgestimmte Menü. Am 10. Oktober steht der Abend unter dem Motto „Herbst in Italien“ und für den 24. Oktober hat Leander Schmidt-Glintzer vom Restaurant „uuuh mami“ ein Menü unter dem Titel „Das Best of meiner Lehrer“ vorbereitet. Reservierungen für die einzelnen Veranstaltungen können online unter www.heidelbergsuites-patria.de getätigt werden. Dort ist auch der Eventkalender einsehbar. lg/pr

