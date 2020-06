Enjoy Jazz

Die 22. Auflage des Internationalen Festivals für Jazz und Anderes wird am 2. Oktober von der Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen eröffnet. Bis zum 14. November, wenn Pianist Michael Wollny in der Mannheimer Christuskirche den Schlussakkord setzt, treten in der Metropolregion an rund 25 Spielstätten in der Metropolregion Rhein-Neckar Weltstars des Jazz und verwandter Musikrichtungen auf, unter anderem die sechsfache Grammy-Preisträgerin Dionne Warwick (17. Oktober). Gäste aus der Region sind etwa Drummer Erwin Ditzner und die Saxofonistin Alexandra Lehmler. Am Sonntag, 28. Juni, gibt Festival-Gründer Rainer Kern in der SWR2-Sendung „Zur Person“ von 15.05 bis 17.00 Uhr Einblicke in die Vorbereitungen im Zeichen der Pandemie. Weitere Informationen und Tickets: www.enjoyjazz.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020