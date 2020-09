Erholung pur

Im Nachbarland Frankreich liebt man es zu genießen, und genau das schätzen die Gäste des Restaurants Estragon in Mannheim-Neckarau. Das Estragon lockt mit vielen kulinarischen Highlights, besonders aus der deutschen und französischen Küche. Gäste genießen beim Schlemmen direkt am Ufer des Rheins Erholung vom Alltag – eine perfekte Kulisse, um abzuschalten. Besonders an Sonn- und Feiertagen darf die eigene Küche Ferien machen, dann serviert das Team im Estragon auch schon einmal Besonderes. Immer wieder lassen sich die Gäste gerne davon überraschen. Und immer lockt das Restaurant mit Saisonalem. Jetzt im September gibt es bayerische Wochen und ab 20. Oktober die Gänsekarte – und natürlich gehört der berühmte Flammkuchen dazu, der die Genießerherzen höher schlagen lässt. Korrespondierende Weine aus Deutschland, Frankreich und Spanien sowie Tropfen aus anderen bedeutenden Regionen der Erde runden den Genuss ab. Der Aperitif, die Suppe oder eine andere Vorspeise gehören zu einem französischen Essen immer dazu. Im Anschluss bestellt man sich gerne ein Dessert, Kaffee oder Digestif. Wie auch bei unseren Nachbarn in Frankreich sind die Preise wie in einem kleinen Bistro auf dem Lande gestaltet. Geöffnet ist täglich von 11 bis 24 Uhr, momentan besteht wegen Corona Reservierungspflicht. Perfekt für die aktuelle Zeit: Wer möchte, kann sich sein Essen im Estragon bestellen und nach Hause liefern lassen oder selbst abholen. Der Liefer- und Abholservice wird täglich von 12 bis 20 Uhr angeboten. cf/imp/pr

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020