Erste Schritte mit Nadel und Wollfaden

Wer Anfänger im Stricken ist oder eine längere Pause von Nadel und Wollfaden gemacht hat, ist bei Wollknäuel Lösch richtig. Bei Margrit Lösch, der Inhaberin des Wollgeschäfts in der Mannheimer Neckarstadt, können Interessierte nicht nur Wolle in großer Auswahl kaufen, sondern auch Stricken lernen. In ihren Strickrunden – an denen übrigens auch Männer gerne teilnehmen können – bekommen die Teilnehmer Hilfe „von A wie Aussuchen der Gar-ne bis Z wie Zusammennähen des Strickteils“, wie die Inhaberin betont. Da die Termine im Nebenzimmer des Geschäfts von Margrit Lösch stattfinden, ist der Platz allerdings begrenzt.

Für zwischendurch gibt es von der erfahrenen Inhaberin Tipps zuhauf, beispielsweise beim schwierigen Thema Halsausschnitt oder bei der Frage, mit welchem Stich die Teile eines Pullovers zusammengenäht werden. Dass sie ihr Handwerk versteht und mit ihrer Erfahrung die richtige Ansprechpartnerin für jeden ist, der mit der Materie noch nicht so vertraut ist, zeigt ein besonderes Ereignis im Januar 2020: Dann feiert Margrit Lösch mit dem„Wollknäuel“ nämlich ihr 36-jähriges Betriebsjubiläum. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019