Es weihnachtet sehr

Weihnachten rückt immer näher – und bald sind die ersten festlichen Dekorationen in der Stadt und den Auslagen der Geschäfte zu sehen. Was wäre Weihnachten ohne einen schön beleuchteten Baum? Die ADG veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihre traditionelle Weihnachtsbaum-Illumination, die die Schwetzingerstadt/Oststadt in festliches Licht taucht.

Am Samstag, 30. November, wird der diesjährige Weihnachtsbaum am ADG-Platz an der Seckenheimer-/Ecke Augartenstraße zum ersten Mal erleuchtet.

Festliche Stimmung

Es gibt Punsch – für Erwachsene und für Kinder – von der Firma Maas sowie feine Plätzchen. Außerdem spielt ein Leierkastenmann zu diesem Anlass weihnachtliche Lieder.

„Wir werden wieder einen fünf bis sechs Meter hohen Baum aussuchen“, verrät Ralf Knapp, Vorsitzender der ADG, bereits im Vorfeld. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019