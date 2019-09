Exklusive Sondermodelle

Es gibt viele gute Gründe, einen Mercedes-Benz zu fahren. Ab sofort noch viele mehr. Beim AUTOHAUS.EBERT kann man die EDITION 19 Sondermodelle der A-Klasse, der neuen A-Klasse Limousine und der B-Klasse in der dynamischen Progressive Line sowie die C-Klasse Limousine und die V-Klasse EDITION 19 in der sportlichen AMG Line entdecken. Mit den Sondermodellen erlebt man gesteigerten Fahrspaß – zu besonders günstigen Konditionen. Sie überzeugen durch eine Vielzahl an Sonderausstattungen zu einem attraktiven Preis. So wertet beispielsweise die Ausstattungslinie Progressive die A-Klasse (Kompaktlimousine + Limousine) und B-Klasse substanziell auf. Der C-Klasse Limousine verleiht das ausdrucksstarke Styling der AMG Line außen wie innen eine sportlich-exklusive Note.

Die einzelnen Modelle der EDITION 19 verbrauchen kombiniert 6,5 bis 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Die CO2-Emissionen belaufen sich kombiniert auf 147 bis 121 Gramm pro Kilometer.

Die Ausstattungshighlights für A-Klasse, A-Klasse Limousine und B-Klasse EDITION 19 auf einen Blick: Line Progressive, 45,7 Zentimeter Leichtmetallräder im Fünf-Doppelspeichen-Design, LED High Performance-Scheinwerfer, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Display-Paket sowie Ambientebeleuchtung, Advanced Soundsystem und Smartphone Integration.

Die Ausstattungshighlights für die C-Klasse Limousine EDITION 19 umfassen AMG Line Exterieur, AMG Line Interieur, Advanced Assistenz-Paket und ein volldigitales Instrumenten-Display. Abgerundet wird die Ausstattung des Sondermodells durch Ambientebeleuchtung, Zierelemente aus Eschenholz in Schwarz und aus Aluminium mit Längsschliff.

Anfang dieses Jahres feierte die neue V-Klasse ihre Premiere. Im Mittelpunkt der Modellpflege stehen neben dem überarbeiteten, markanten Frontdesign, unter anderem die Einführung des Vierzylinder-Diesels der Motorengeneration OM 654. Die neue Motorengeneration ist noch effizienter und sauberer und bietet einen weiter verbesserten Geräusch- und Schwingungskomfort. Zusätzlich bietet die modellgepflegte Großraumlimousine mit Stern erstmals das 9G-TRONIC Automatikgetriebe sowie Sicherheits- und Assistenzsysteme auf neustem Stand. Seit dem 1. Juni gibt es die neue V-Klasse – mit ihren Vorzügen – in zwei attraktiven Sondermodellen: als EDITION 19 oder AVANTGARDE EDITION 19. Zu den Ausstattungshighlights der V-Klasse EDITION 19 gehören AMG Line Exterieur, AMG Line Interieur, LED Intelligent Light-System sowie der Fernlichtassistent Plus, die separat zu öffnende Heckscheibe und die zusätzliche Schiebetür links.

Probefahrten auf der BAA

Als besonderes Extra bietet das AUTOHAUS.EBERT im Rahmen der Bensheimer Automobilausstellung (BAA) am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, ein Probefahrtevent mit den EDITION 19 Sondermodellen an. red/pr

