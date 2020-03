Feinabstimmung gewünscht

Auf Individualität legen immer mehr Personen ein besonderes Augenmerk. Aber nicht nur, wenn es um ihr persönliches Erscheinungsbild geht, sondern auch bei ihrem Fahrzeug. Beispielsweise unterstreicht eine spezielle Lackierung den Charakter des Fahrzeugs. Ein neuer Überzug kann das Lenkrad noch griffiger machen. Oder bestimmte Felgen lassen das Auto noch edler erscheinen. Neben Modifikationen, welche die Optik den eigenen Vorstellungen anpassen, werden häufig auch Veränderungen am Motor vorgenommen. Diese dienen dann dem Zweck, die Leistung zu verbessern. Bei Feinabstimmungen, welche die Fahreigenschaften verbessern sollen, spricht man von Fahrwerktuning. Dabei werden meistens kürzere Federn mit höherer Federrate und härtere Stoßdämpfer eingesetzt. Dank dieser Änderungen wird etwa die Karosserieneigung bei Kurvenfahrt reduziert.

Wer beim Tuning seines Fahrzeugs kein unnötiges Risiko eingehen möchte, der wendet sich mit seinen Wünschen an spezialisierte Fachwerkstätten. Die Mechaniker vor Ort verfügen über umfangreiches Fachwissen und das benötigte Werkzeug. Zudem sind sie in der Szene gut vernetzt und können spezielle Farben oder Felgen schnell und unkompliziert besorgen. Auch kümmern sie sich um die Abnahme der Modifikationen durch einen Fachmann, denn fehlt diese, darf ein Fahrzeug nicht länger am Straßenverkehr teilnehmen.

Wenn es darum geht spezielles Zubehör für seinen Wagen zu bekommen, ist ein Gang in die Fachwerkstatt ratsam, den sie arbeiten mit spezialisierten Zuliefern zusammen. Der Fachmann vor Ort baut das neue Zubehör dann auch professionell und zuverlässig ein.

