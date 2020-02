Fenster-Wechsel ohne Dreck

Wer seine Fenster sauber und bequem erneuern lassen möchte, kann das mit den Experten der Firma perfecta tun. Das innovative Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ garantiert einen schmutzfreien Austausch alter Fenster und Türen, bei dem weder Beschädigungen an Mauerwerk noch an Tapeten oder Bodenbelägen entstehen. Mit dem bewährten perfecta- System bleibt das Haus sauber und entgeht dem typischen Renovierungsschmutz.

Für eine optimale Wärmedämmung ist nicht nur eine moderne Verglasung, sondern auch die Konstruktion des Fensterrahmens ein wesentlicher Faktor. Der speziell entwickelte Energiesparrahmen von perfecta mit der Qualitätsklasse A erreicht durch das ausgeschäumte Mehrkammerprofil, die drei Dichtungsebenen und eine extra stabile Wandungsstärke eine maximale Energieeinsparung – und ist zudem durch die schlanke, elegante Form einfach schön.

Auch für die Sicherheit ist bei perfecta-Fenstern gesorgt: So verhindert eine integrierte Pilzkopfverriegelung am Beschlag ein Aushebeln des Rahmens, während ein Verbund- Sicherheitsglas mit innerer Schutzfolie ein Einschlagen der Scheibe verhindert. Auch abschließbare Griffe halten Diebe in Schach. Alle perfecta- Fenster bieten die Standards der Widerstandsklasse RC1. Bei Bedarf können sie auch auf Klasse RC2 aufgerüstet werden. red/pr

perfecta-Fenster

Hauptstraße 3

86707 Westendorf

Telefon: 08273/7 99 02

kontakt@perfecta-fenster.de

www.perfecta-fenster.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020