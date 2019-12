Flexibel auf neue Umstände reagieren

Lebensumstände ändern sich mit der Zeit. Nicht immer passt der aktuelle Grundriss zu den eigenen Wünschen. Trockenbauplatten eignen sich ganz einfach dazu, neue Räume zu schaffen, sind aber auch in anderen Bereichen vielseitig einsetzbar.

Trockenbauplatten für Bad und Dusche

Trockenbau im Bad, geht das überhaupt? Ja, wenn man sich für geeignete Materialien wie feuchtraumimprägnierte Platten oder Multifunktionsplatten entscheidet. Diese halten selbst dichten Duschschwaden und hoher Luftfeuchtigkeit Stand. Eine interessante Alternative für Feucht- und Nassräume sind auch Zementplatten. Sie sind faserarmiert, schimmelresistent und müssen vor dem Befliesen nicht doppelt beplankt werden. Somit kann man eine ebenerdige Dusche abtrennen.

Ruhe bitte: Trockenbau mit Schallschutz kombinieren

Wer in einer hellhörigen Wohnung wohnt oder beispielsweise seinen Musikraum so abtrennen möchte, dass der Nachbarn nicht gestört wird, kann das ebenfalls tun. Dann sind Trockenbauplatten mit integriertem Schallschutz eine gute Lösung. Selbst in der Mietwohnung ist eine einfache Nachrüstung möglich, da sich die Wände bei einem späteren Auszug wieder entfernen lassen.

Trockenbau im Keller

Auch wer seinen Keller als Hobbyraum oder als Arbeitsraum nutzen möchte, kann mit Trockenbauplatten reagieren. Oft fühlen sich ungedämmte Außenwände kühl und unbehaglich an. Trockenbauplatten mit einer Dämmstoffkaschierung können in diesem Fall eine schnelle und einfache Lösung zur Innendämmung der kalten Außenwände sein.

Ausbau im Obergeschoss

Das Obergeschoss stellt in vielen Wohngebäuden eine stille Reserve dar, die sich als zusätzlicher Wohnraum nutzen lässt. Mit einem passenden Ausbau wird es im Obergeschoss gemütlich. Wichtig dabei ist ein guter Brandschutz. Die verwendeten Materialien im Dachgeschossen sollten präventiv vor dem Entstehen von Feuer schützen sowie im Fall der Fälle die Ausbreitung von Feuer eindämmen. Hier sollten schwer entflammbare Baumaterialien sowie spezielle Feuerschutzplatten verwendet werden. djd

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019