Flexibilität pur

Um den Kunden beim Shoppen größtmögliche Flexibilität bieten zu können, gelten für fast alle Mieter an den Werktagen wieder die Kernöffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr. Und auch die Brückensanierungsarbeiten an der Autobahn-Abfahrt RNZ sind abgeschlossen, sodass die Zufahrt zum RNZ wieder ohne Umleitung möglich ist. Am Center selbst erwarten die Besucher 3500 kostenfreie Parkplätze – darunter zahlreiche extrabreite Familien- und Komfort-Parkplätze.

Was im Frühjahr und Sommer Corona-bedingt stark eingeschränkt war, ist jetzt wieder möglich. Dem Herbst-Outfit-Einkauf steht also nichts im Wege. Die Geschäfte sind bereits mit den neuesten Kollektionen bestückt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020