Freude am Eigentum muss erhalten bleiben

Der Eigentümerverband Haus & Grund trägt maßgeblich dazu bei, dass die Verfügung über das private Eigentum in der Hand des Eigentümers bleibt. „Wir engagieren uns für die uneingeschränkte Nutzung des privaten Haus- und Grundeigentums. Über 130 Jahre Erfahrung ermöglichen es uns, die unterschiedlichen Interessen aller Haus- und Grundeigentümer zu fördern, so verschieden sie auch sind“, sagt der erste Vorsitzende des Regionalverbandes Schwetzingen-Hockenheim, Rudolf Berger, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Dazu gehören für ihn: Selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden auf dem eigenen Grund und Boden. Wohnungseigentum statt Miete – auch zur Sicherung der eigenen Altersvorsorge. Und natürlich die Kapitalanlage in Form vermieteter Immobilien.

Der förderale Aufbau

Der Eigentümerverband Haus & Grund ist föderal aufgebaut. Haus & Grund Deutschland besteht aus 22 Landesverbänden mit über 900 Vereinen. „So stellen wir sicher, dass jedes Mitglied vor Ort die notwendige Betreuung erfährt und der Verband zugleich mit starker Stimme die Interessen aller vertreten kann“, sagt Berger.

In unserer starken Gemeinschaft finden Hauseigentümer, Besitzer von Eigentumswohnungen und Vermieter einen zuverlässigen Schutz durch kraftvolle Interessenvertretung und erhalten sich so die Freude des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums. „Wir bieten unseren Mitgliedern praxisgerechte Service- und Beratungsleistungen zu allen Themen rund um die private Immobilie. Das zahlt sich für Sie aus“, sagt Berger.

Wir sind für Sie da

Haus & Grund vertritt die Interessen gegenüber der Politik, Verwaltung, Medien und Lobbygruppen. Die Organisation bietet praktische Lebenshilfe. Auf 125 Jahre Erfahrung von Haus & Grund Deutschland und ständig aktualisiertem Wissen für die private Immobilienwirtschaft können die Mitglieder und Menschen, die es werden wollen, sich in jeder Situation verlassen.

So verschieden die Interessen der Mitgliedergruppen sind, so unterschiedlich sind die Service- und Beratungsangebote. Eines ist jedoch für alle gleich: Ob jemand Rat in juristischen oder wirtschaftlichen Fragen sucht oder Informationen über das Bauen oder die Instandhaltung eines Hauses braucht: „Wir helfen, die Freude an der eigenen Immobilie zu erhalten und zu steigern. Deshalb lohnt es sich, Mitglied bei der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund zu sein – in jeder Hinsicht.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.06.2020