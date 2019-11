Frische, die ankommt

LADENBURG.In der Wallstadter Straße 53 in Ladenburg betreibt Dieter Keller seit siebenJahren den Edeka-Aktiv- Markt. Rund 20 000 Artikel hält das Team um den erfahrenen Marktleiter bereit – darunter viele Erzeugnisse aus der Region, die frisch in den Markt geliefert werden. Zu den beliebten regionalen Produkten gehören unter anderem Getreide-Erzeugnisse von der Huber-Mühle, Eier vom Geflügelhof Aßmus und Kartoffeln von Ehret. In der Frische-Abteilung für Obst und Gemüse können Kunden sich unter anderem auf knackiges Gemüse vom Hegehof und anderen regionalen Anbietern freune. Eine Bedientheke mit Fleisch- und Wurstspezialitäten, eine Käse- und Fischtheke sowie einen großen Non-Food-Bereich mit Haushaltswaren runden das Angebot ab. Im angeschlossenen Getränkemarkt warten rund 500 Weine auf die Kunden. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019