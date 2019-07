„Für jeden etwas dabei“

Gutes Sehen und Aussehen in allen Preisklassen erleben Kunden bei Augenmass Optic Design im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum. Kunden können hier eine große Auswahl an exklusiven Designer-Fassungen und Sonnenbrillen entdecken. „Aktuell bieten wir viele Metallbrillen in Gold und Silber, aber auch kleine, runde und transparente Kunststofffassungen sind gefragt“, so Optikerin Gabriela Recker.

Auch dieses Jahr wieder im Trend sind Pilotenbrillen – sowohl als Sonnenbrille mit versiegelten Gläsern als auch im Korrektionsbereich. Dass Retro-Brillen in diesem Sommer ihr großes Comeback feiern, zeigt sich auch an der Cateye-Form, die wieder immer häufiger zu sehen ist. Typisch für diesen Brillen-Trend ist die nach oben spitz zulaufende Form, die an Katzenaugen erinnert.

„Die Brillentrends 2019 sind vielseitiger denn je. Für jeden ist etwas dabei“, berichtet die Expertin weiter. Ebenfalls wieder auffälliger werden die Logoprägungen auf den Bügeln. Bunt und verspielt geht es bei den Damenbrillen zu, die dank Schmuckapplikationen besondere Eyecatcher sind. Die vielfältigen Modelle und Formen machen Lust auf das Ausprobieren – bei Augenmass ist das jederzeit möglich. red/pr

