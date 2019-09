„Für jeden etwas dabei“

Gutes Sehen und Aussehen erleben Kunden bei Augenmass Optic Design im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum. Kunden können hier eine große Auswahl an exklusiven Designer-Fassungen und Sonnenbrillen entdecken. „Aktuell bieten wir viele Metallbrillen in Gold und Silber, aber auch kleine, runde und transparente Kunststofffassungen sind gefragt“, so Augenoptikerin Gabriela Recker. Auch dieses Jahr wieder im Trend sind Pilotenbrillen – sowohl als Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern als auch im Korrektionsbereich. „Die derzeitigen Brillentrends sind vielseitiger denn je. Für jeden ist etwas dabei“, berichtet die Expertin weiter. „Es tauchen immer mehr schmale Cateye-Formen auf. Auch Strass ist wieder auf dem Vormarsch. Von groß zu klein, rund oder eckig – die Brillenformen sind flexibel wie noch nie. Besonders ins Auge sticht die Runway-Sonnenbrille von Prada aus massivem Acetat mit Metallelementen durchbrochen“. Bunt und verspielt geht es bei den Damenbrillen zu, die dank Schmuckapplikationen besondere Eyecatcher sind. Die vielfältigen Modelle machen Lust auf das Ausprobieren – bei Augenmass ist das möglich. red/pr

