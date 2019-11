Gestalten, pflegen, schützen

Der Malerfachbetrieb mit Sitz in Eich ist Experte für die Gestaltung und Pflege aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich eines Hauses. Fachkundig wird bei der Wahl geeigneter Materialien und der Farbgestaltung von Wänden, Decken, Böden und Fassaden beraten. Mit einem strukturierten System werden Komplettrenovierungen durchgeführt, damit der Kunde so wenig wie möglich in seinem Alltag eingeschränkt wird.

Im Innenbereich bieten die Malermeister einen Rundum-Service bei der Neutapezierung von Wänden und zaubern mit verschiedenen Effekt-, Wisch- und Spachteltechniken eine individuelle Wandgestaltung. Auch Neuverputzungen, Putzsanierungen und Trockenbauten werden angeboten. Bei Restaurierungs- und Renovierungsmaßnahmen von Altbauten verhelfen die Profis mit zahlreichen Leistungen zu optimalen Ergebnissen. Zum Repertoire zählt ebenso die Fassadengestaltung von Gebäuden. Neben passgenauen Putzsystemen und -anstrichen, kümmert sich das Team des Malerfachbetriebs auch um Innendämmungen. Schulze & Schönberg bilden aus – wer also noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für 2020 ist, kann sich auf der Baumesse Bad Dürkheim am Stand des Malerfachbetriebs in der Halle 4, Stand 170, informieren. red/pr

Schulze & Schönberg Malerfachbetrieb Hinterhofstraße 72 67575 Eich Telefon: 0179/9 15 74 26 schulze-schoenberg.malerfachbetrieb@web.de www.malerfachbetrieb-eich.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019