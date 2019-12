Goldige Geschenke

Juwelier Jacob ist der Spezialist für filigrane Geschmeide und modische Uhren. „Wir stehen für kompetente und persönliche Beratung, die auch jede Art von Service nach dem Kauf einschließt. Dank dieser Einstellung können wir auf 36 Jahre Kundenzufriedenheit zurückblicken“, erklärt Inhaber Reiner Jacob. Um seinen Kunden ein Rundumpaket zu bieten, ist dem Geschäft ein Uhrmachermeister sowie eine Goldschmiedewerkstatt angeschlossen. Zum umfangreichen Serviceangebot des Juweliers gehört bei Uhren ein Batterie- und Armbandservice, welcher in der Regel sofort durchgeführt wird. Die Reparatur von Armband- und Großuhren übernimmt derweil der Uhrmachermeister. In der Goldschmiedewerkstatt werden zudem Gold-, Silber- und Platinschmuck sowie alle Arten von Perlen- und Steinketten repariert und umgearbeitet. „Wer eine Idee für ein neues Schmuckstück hat, der sollte sich an unsere Goldschmiedin wenden, die diese Wünsche gerne umsetzt“, berichtet Jacob.

Neben Trauringen, Ketten und Uhren verschiedenster Marken bietet Juwelier Jacob auch so manche Besonderheit an. Etwa Ringe, die sich der Größe des Fingers anpassen oder solche, die man auch als elegantes Armband tragen kann. Jeder Freund von schönem Schmuck kennt das Problem, dass man seine Lieblingsstücke täglich trägt, doch man sich irgendwann an ihnen satt gesehen hat. Wie gut, dass Juwelier Jacob Schmuckstücke im Sortiment hat, die ihr Aussehen verändern können. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019