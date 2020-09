Gut eingelocht

Der Outdoor-Trendsport ist für Familien und Gruppen trotz Corona-Zeiten möglich. Fußballgolf im Soccerpark Dirmstein kombiniert die beiden Sportarten Fußball und Golf miteinander – und ist für jedermann und -frau geeignet: Ziel der neuartigen Aktivität ist es, einen Fußball mit möglichst wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse und über Geländeneigungen bis in ein Bodenloch zu spielen. Auf den unterschiedlich gestalteten und in die Natur eingebundenen Bahnen kann jeder – egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau – sein Geschick unter Beweis stellen. Zwei Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen zur Auswahl. Eine besondere Ausrüstung oder Fitness ist nicht nötig, lediglich eine Reservierung der Startzeit. Um einen guten Spielfluss zu gewährleisten, starten maximal fünf Spieler gleichzeitig – größere Gruppen direkt hintereinander mit minimalem Zeitversatz. Ob Team-Building, Betriebsfeier, Junggesellenabschied, Vereinsaktivität, Geburtstagsfeier oder Familienausflug – der gesellige Sport stärkt auch in der Zeit von Corona das Gemeinschaftsgefühl. Im Anschluss lädt das Strandambiente des Soulfood Cafés ein, den Tag bei mediterranen und klassischen Gerichten oder einem Cocktail ausklingen zu lassen. Die Anlage ist täglich geöffnet. Für Familien und Kinder gibt es spezielle Angebote. Interessierte finden unter www.soccerpark-dirmstein.de oder www.soulfood-cafe.de weitere Informationen. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020