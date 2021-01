Hausärzte Nah am Patienten

Hausärzte sind meist die erste Anlaufstelle für Menschen, die an Gesundheitsproblemen leiden. Daher gilt es, zunächst eine ganzheitliche Anamnese durchzuführen, indem der Patient bei einem intensiven Gespräch systematisch befragt wird. Erst dann wird den Hinweisen auf eine Erkrankung nachgegangen, indem diagnostische Verfahren angestellt werden. Die Nähe zum Patienten ist in der Allgemeinmedizin so hoch wie in keinem anderen Fachgebiet.

Durch ihr breit gefächertes Wissen fungieren Hausärzte oft als Schnittstelle zwischen Patienten und Fachärzten. Kann die Erkrankung nicht selbst behandelt werden, wird an Spezialisten überwiesen.

Für den Beruf des Hausarztes muss nach dem Medizinstudium, das zwölf Semester und zwei Staatsexamen umfasst, eine fünfjährige Weiterbildung als Assistenzarzt in der Allgemeinmedizin absolviert werden. imp

