Die engagierte Moderatorin Dunja Hayali ist derzeit auf Lesereise unterwegs und am Dienstag, 8. Oktober, auch im Capitol zu Gast. In ihrem sehr persönlichen Buch „Haymatland“ fragt Hayali sich und uns alle: Wie können wir gemeinsam das sichern, was auf dem Spiel steht – nämlich unsere liberale Demokratie, die den Deutschen über Jahrzehnte ein friedliches Miteinander garantiert hat? Denn: Deutschland zerfällt in zwei Lager: auf der einen Seite Befürworter, auf der anderen Seite erbitterte Gegner einer offenen, pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft. Geflüchtete und Migranten werden zunehmend zum Sündenbock gemacht. red

