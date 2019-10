„Herzlich“ speisen

Griechische Spezialitäten und deutsche Klassiker erwarten die Gäste am Kerwe-Wochenende im Gasthaus Egardia in der Zähringer Straße 80. Der Name stammt aus dem Griechischen und bedeutet „herzlich“, denn genauso empfängt Familie Nikolaidis die Gäste und sorgt für einen rundum entspannten Aufenthalt. Bei warmen Temperaturen lassen sich die kulinarischen Leckerbissen auch auf der schönen Sommerterrasse genießen. Zudem erfreuen sich die Grillparties großer Beliebtheit bei den Gästen des Egardia.

In gemütlicher Atmosphäre können die Besucher griechische und deutsche Gaumenfreuden genießen. Neben der normalen Speisekarte wird das kulinarische Angebot beständig durch saisonale Gerichte erweitert. Ab November empfiehlt Inhaber Damianos Nikolaidis köstliche Muscheln. pr

