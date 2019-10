Hier entdecken Besucher den eigenen Stil

Brühl.Die Trendfabrik besteht mittlerweile seit 15 Jahren in Brühl. Mit einer Vielfalt von über 300 Marken stellt sie einen festen Punkt in der regionalen Modeindustrie dar. Schwerpunkte liegen bei ausführlicher Beratung der Kunden – zusätzlich wird man mit kostenlosen Getränken verwöhnt, nicht nur am Tag der offenen Tür, wenn zusätzlich eine Candy-Bar öffnet. Die Trendfabrik ist ein Konzeptstore, der nicht nur Herren- und Frauenmode führt, sondern auch mit einer Vielzahl an Lifestyle- und Dekoartikeln überzeugt. Persönliche Stilberatung gibt es auch in der „FashionFabrik“.

Freude und Leidenschaft am Beruf sowie Kreativität zeichnen die Friseurmeisterin Angelika Dauth von „Angelika’s Hair Fashion“ aus – das zeigt sich Tag für Tag. Bei der Gewerbeschau bieten sie und ihr Team eine Farb- und Typ-Beratung an. Ein „Beautygrafietag“ mit Make-Up, Hairstyling und ein Profi-Foto gibt es zum Sonderpreis.

Gesundheit steht beim Sanitätshaus Ramer im Zentrum. Das Familienunternehmen ist seit 1988 in Brühl ansässig. Dort gibt es Informationen über die verschiedenen Arbeitsbereiche.

Außerdem werden auf Wunsch der Blutdruck und den Sauerstoffgehalt des Blutes gemessen. Eine Fußdruckzonenmessung mit entsprechender Beratung hilft Probleme und Schmerzen beim Laufen zu beheben. Kinder dürfen ihren Schaumabdruck in der Werkstatt mit Gips ausgießen. Eine große Auswahl an Leichtgewichtsrollatoren steht zum Probefahren bereit. Bewirtet werden die Besucher dort mit bayerischen Schmankerln. ras

