Hilfe von ambulanten Hospizdiensten

„Bei Pflegebedürftigkeit zu Hause bleiben zu können, wenn möglich bis ans Lebensende, das entspricht auch unserem Wissen nach dem Wunsch der meisten Menschen“, so Prof. Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (dhpv). „Ohne pflegende Angehöriger wäre das häufig nicht möglich.“

Die Pflege von Familienangehörigen – meist über einen langen Zeitraum und häufig neben der eigenen Erwerbstätigkeit und parallel zur Kindererziehung – kann physisch und psychisch sehr belastend sein. „Das gilt vor allem auch am Lebensende, bei schwerer Krankheit und dem nahenden Tod der zu Pflegenden. Hier ist immer noch zu wenig bekannt, dass die Unterstützung durch einen ambulanten Hospizdienst eine große Entlastung bringen kann – und dass diese Hilfe für die Betroffenen nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden ist“, so Hardinghaus.

Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter leisten umfassende emotionale Unterstützung des sterbenden Menschen und seiner An- und Zugehörigen. Sie stehen beim Erleben und Verarbeiten der Gefühle, die in Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung und dem bevorstehenden Tod auftauchen, zur Seite.

„Das heißt für die pflegenden Angehörigen, dass sie mit der schweren Situation nicht alleine bleiben müssen. Sie haben die Möglichkeit, über die Krise und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu reden und damit umgehen zu können“, erklärt Winfried Hardinghaus. „Oder sie können einfach mal eine Verabredung wahrnehmen, ins Café oder zum Friseur gehen, und wissen ihren Angehörigen gut aufgehoben, auch das ist Entlastung.“

Darüber hinaus sind die Ehren- und Hauptamtlichen in den ambulanten Hospizdiensten auch da, um praktische Aspekte zu besprechen, zum Beispiel, ob eine Reise (noch) möglich ist, bis hin zur Frage, wie man Bestattung und Trauerfeier vorbereitet. Die Begleitung und Unterstützung endet nicht mit dem Tod, sie wird auf Wunsch der Angehörigen in der Zeit der Trauer weitergeführt. Vor diesem Hintergrund werden durch die ambulanten Hospizdienste in der Regel ebenfalls Trauerberatung oder auch Trauergruppen angeboten. dhpv

