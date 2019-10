Hörgeräteversorgung für die Region

Im April 2018 haben Nazan Yakar und Alon Lavi mit „hören² – Hörakustik am Wasserturm“ in Mannheim ihren eigenen Meisterbetrieb eröffnet: Moderne Geschäftsräume in bester Lage sowie herstellerunabhängige und bedarfsgerechte Beratung kommen gut an, die Nachfrage ist groß. Daher eröffnen die beiden Hörakustikmeister nun eine zweite Filiale. Passend zur Kerwe feiern sie am 5. und 6. Oktober in Edingen-Neckarhausen große Neueröffnung – ein Weinstand mit Ausschank vor dem Geschäft lädt auch alle Kerwebesucher ein, einen Blick in die neuen Geschäftsräume zu werfen. „Die Gemeinde hatte bisher keinen Hörgeräteakustiker, daher mussten die Kunden den Weg bis zu unserer Filiale in Mannheim auf sich nehmen. Mit Ursula Burkhardt konnten wir eine sehr erfahrene Meisterin einstellen. Mit künftig drei Meistern sichern wir die Hörgeräteversorgung in Edingen und Mannheim “, hebt Lavi die besondere Meisterkompetenz hervor. Für nächstes Jahr wird noch ein motivierter Azubi gesucht, der das Team verstärkt. „Wir freuen uns über viele Bewerbungen. Interessierte können uns ihre Unterlagen per Mail an info@hoerenhochzwei.de oder postalisch zusenden“, so Yakar.

Gemäß dem Motto „Besser hören. Besser verstehen. hören2“ bietet der inhabergeführte Meisterbetrieb auch in seinem zweiten Hörstudio eine angenehme Atmosphäre mit umfangreichem Leistungsspektrum. Hörgeräteberatung, Gehörschutz, Kinderakustik, kostenlose Hörgerätechecks, In-Ear-Monitoring, Tinnitus- und Angehörigenberatung sowie kleinere Reparaturen und Serviceleistungen zählen zu den Angeboten. Auch Kunden die bereits ein Hörgerät besitzen, sind herzlich willkommen.

Modernste Mess- und Anpasstechnik ermöglicht es den Hörakustikern, sehr reale Testsituationen zu simulieren, um so das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können. Als besonderes Highlight bieten Yakar und Lavi exklusiv in der Metropolregion Rhein-Neckar das innovative Audiosus-Anpassungsverfahren, mit dem der Hörgeräteträger so nah wie möglich an ein natürliches Klangbild herangeführt wird. Dank der modernen Technik können die Hörakustiker innerhalb weniger Durchläufe, in denen verschiedene Töne vorgespielt werden, die Hörgeräte ihrer Kunden individuell einstellen. Audiosus ist auch für alle geeignet, die bereits ein Hörgerät tragen und das Klangbild überprüfen lassen möchten. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.10.2019