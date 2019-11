Im Winter wieder viel zu tun

Der Winter zeigt sich zwar noch recht mild, doch die Öltanks sollten trotzdem wieder vollgetankt werden, damit jedem Kälteeinbruch rechtzeitig mit behaglicher Wärme getrotzt werden kann. Rückblickend auf ein hochpreisiges und von markanten Kurswechseln geprägtes 2018 konnten sich die Ölnotierungen 2019 im Frühjahr festigen. Ab Mitte des Jahres zeigten sich die Rohölpreise relativ moderat trotz anderslautenden Spekulationen. Auffallend war aufgrund der Versorgungsproblematik aus dem vergangenen Jahr, dass die Kundschaft 2019 vorausschauend und damit übers Jahr verteilt ihre Vorräte aufgefüllt hat. Das Team von M + K Menrad kann auf eine ausgewogene und saisonunabhängige Auftragslage 2019 bis dato zurückblicken. Neben den Hauptbereichen Heizöl- und Dieselbetankung gilt dies auch für die seit 2018 erweiterte Sortimentsergänzung von Benzin, Motorenöl und AdBlue. AdBlue-Lieferungen sind von Zehn-Liter-Gebinden bis 1000-Liter-IBC mit dem eigenen Fuhrpark abbildbar. Lose Ware wird durch einen Partner speditiert. Auch hier können alle Kundenwünsche abgedeckt werden. Als Ergänzung zur Ölheizung bietet die Firma M + K Menrad auch weiterhin hochwertige Buchenholzbriketts für Kaminofen an – ein unverzichtbares Zubehör, wenn während der Festtage der Kaminofen die winterliche Kälte vertreiben und für eine gemütliche Atmosphäre sorgen soll. Die Briketts können geliefert oder nach Absprache unter Telefon 06203/32 26 direkt in der Betriebsstätte in der Johannes-Gutenberg-Straße 2, 68535 Edingen-Neckarhausen, abgeholt werden. imp/pr

