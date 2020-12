Inspiration beim Bummeln

Die Vorfreude auf Weihnachten ist auch in Lampertheim trotz der besonderen Umstände ungebrochen. Überall in der Stadt verbreiten geschmückte (Schau-)Fenster, Gebäude und Plätze eine besondere Atmosphäre. Beliebte Aktionen und Veranstaltungen wie das Candlelight-Shopping oder der Weihnachtsmarkt fallen in diesem Jahr zwar aus, doch Inspiration für die schönsten Tage des Jahres lässt sich in der Innenstadt dennoch holen.

Um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln und optimal auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können, haben viele Einzelhändler in der City ihre Ladenöffnungszeiten ausgeweitet (Langer Donnerstag, Samstagnachmittag). Andere bieten einen Lieferservice an. Dieser ist eine sinnvolle Ergänzung, oftmals sogar eine echte Alternative zum Einkauf im Internet. Außerdem stärkt er den Handel vor Ort, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Wer sich unschlüssig ist, womit er seinen Liebsten eine Freude bereiten kann, für den bieten sich Gutscheine der Lampertheimer Geschäftswelt an. Bastelarbeiten aus den Kitas der Stadt sind ebenfalls ein guter Tipp zum Verschenken oder zum Dekorieren der eigenen vier Wände. mwh

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020