Junge Küche mit nachhaltigem Charakter

Im Herzen von Waldhof verwöhnt das Restaurant Landolin seine Gäste mit junger badischer, kreativer und saisonaler Küche. Der Anspruch liegt vor allem darauf, sowohl geschmacklich als auch qualitativ hochwertiges Essen zu servieren. Auch ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen ist im Landolin zentral. So wird darauf geachtet, dass möglichst wenig Essen weggeworfen wird und Produkte wie Kaffee und Tee nachhaltig produziert worden sind. Gäste können sich im Landolin auf individuelle Beratung und kulinarische Leckereien freuen. Etwa bei dem am 10. und 24. November stattfindenden Gänseessen oder während den jeden ersten Samstag im Monat servierten Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe. Das Haus bietet Platz für bis zu 100 Personen und ist daher besonders beliebt für die Austragung privater Veranstaltungen. Das abtrennbare Nebenzimmer und die Terrasse im Innenhof bieten jeweils 30 bis 40 Personen Platz für Feierlichkeiten. Hierfür geht das Team gerne auf die individuellen Wünsche seiner Gäste ein – vom Buffet bis hin zur Tischdekoration. Die Architektur des Landolins ist klassisch-modern gehalten. Die offene Gestaltung spiegelt dabei die Arbeit des Inklusionsbetriebes wider, in dem sich Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam um das Wohl der Gäste kümmern. Aus diesem Grund heißt es auch „Miteinander-Restaurant“. Speckweg 17 68305 Mannheim ) 0621/30 86 61 00 info@landolin.de www.landolin.de imp/pr Landolin

