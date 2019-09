Komfortabel Strom laden

Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Zentrale Voraussetzung für den Umstieg auf elektrisches Fahren ist eine komfortable Lade-Infrastruktur. Die GGEW AG engagiert sich umfassend in diesem Bereich. So bietet sie allen Strom-Kunden eine E-Ladestation für zu Hause zum Vorteilspreis an. Die Rundum-sorglos-Ladestation ist für innen und außen geeignet und kann an der Wand montiert werden. Sie verfügt über ein komfortables Fünf-Meter-Ladekabel und ermöglicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt sicheres und zügiges Stromtanken. Im Rahmen der Treueaktion erhalten GGEW-Stromkunden – im Gegensatz zu Nicht-Kunden – die Wallbox der Heidelberger Druckmaschinen AG für für einen vergünstigten Preis. Das bewährte Modell lädt fünf Mal schneller als eine Haushaltssteckdose.

Noch mehr Komfort bietet die Premium-Version von KEBA: Diese ist zehn Mal schneller als das Ladekabel an der Steckdose und kann in ein Smart Home integriert oder mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden. So ist die KEBA-Ladestation die perfekte Ergänzung zu „Dein GGEW Sonnendach“. Darüber hinaus bietet die GGEW AG zahlreiche öffentliche Ladepunkte in der Region sowie E-CarSharing. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019