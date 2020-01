Kufenspaß am Altpörtel

Speyer.Eine der ältesten und beliebtesten Wintersportarten ist das Schlittschuhlaufen, das seit einigen Jahren wieder voll im Trend liegt. Ob es nun an der unverfrorenen Eiskönigin Elsa liegt, die bei dem ein oder anderen Kind die Lust auf Eislaufen geweckt hat, oder nicht – viele Familien drehen mit ihren Kindern derzeit wieder ihre Runden auf der spiegelglatten Fläche. Doch die sportliche Betätigung bringt nicht nur jede Menge Spaß, sie ist auch gesund und hält fit.

Heute ist auf den meisten Seen und Teichen das Eislaufen untersagt, aus Gründen des Natur- und Tierschutzes, aber auch wegen der erhöhten Einbruchgefahr. Dennoch werden in Speyer derzeit wieder fleißig Schlittschuhe geschnürt. Inmitten der traumhaften Kulisse am Altpörtel lädt eine Schlittschuhbahn mit synthetischem Eis noch bis Montag, 6. Januar, Groß und Klein zu vergnüglichen Stunden ein. Große Kunststoffplatten mit einer flüssigen Gleitschicht imitieren das Fahrgefühl von echtem Eis und sorgen für Spaß auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Ergänzend zum traditionellen Neujahrsmarkt wird auch in diesem Jahr das Projekt „…einfach Weihnachten in Speyer“ mit der 200 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn erweitert.

Die gemütliche Altpörtel-Stube sowie verschiedene Stände laden mit Heißgetränken und Leckereien zum Verweilen und Genießen ein. Auch das nostalgische Doppelstock-Kinderkarussell lässt nicht nur Kinderaugen leuchten.

Von 11 bis 21 Uhr können sich die Gäste eines der rund 300 verfügbaren Schuhpaaren aussuchen. Da der Fuß beim Eislaufen besonders belastet wird, ist es notwendig, ein besonderes Augenmerk auf die richtige Größe zu legen. Auch die eigenen Schlittschuhe können geschnürt werden. Die Kufen müssen vor Ort für den Einsatz auf der Kunststoffbahn jedoch erst speziell geschliffen werden. Für Gäste, die noch unsicher auf der Schlittschuhbahn sind, werden Pinguine und Eisbären als Fahrhilfen bereitgestellt. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020