Kulinarisch durch die Weinberge

Wenn die Tage wieder spürbar länger werden und der Winter sich Ende Januar von seiner schönen Seite zeigt, ist es Zeit für das erste kulinarische Highlight des Jahres in der Region: die Freinsheimer Rotweinwanderung von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Januar. Freinsheim bittet dann zu Tisch an eine reich gedeckte Tafel aus lukullischen Köstlichkeiten und samtigen Rotweinen inmitten der Freinsheimer Weinberge in der Weinlage „Musikantenbuckel“. Auf dem ausgeschilderten Wanderweg können sich die Besucher mit Gaumenfreuden verwöhnen lassen.

Die Veranstaltung beginnt bereits am Freitag, 24. Januar, mit einer kleinen Eröffnungsfeier am Historischen Rathaus. Um 18 Uhr erwarten der Verkehrsverein Freinsheim, der Musikzug Freinsheim, die Freinsheimer Weinprinzessin Nathalie Krauß und andere Weinhoheiten der Urlaubsregion die Gäste.

Mit Fackeln zum „Musikantenbuckel“

Nach dem offiziellen Start am Rathaus geht es von dort aus mit einer Fackelwanderung in die Weinlage „Musikantenbuckel“ bis zum ersten Stand. Angeführt wird der Tross vom Freinsheimer Musikzug. Fackeln können am Rathaus ab 17.15 Uhr erworben werden. Es lohnt sich an diesem Abend, die dezent beleuchtete Wanderstrecke mit einem Rotwein zu genießen, der von den Freinsheimer Winzern auf angenehme Trinktemperatur gebracht wird.

An den beiden folgenden Tagen kann man sich ab jeweils 11.30 Uhr das umfangreiche Rotwein-Angebot der Freinsheimer Winzerbetriebe im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen. Wer der Kälte mit einem Glühwein trotzen möchte, wird ebenfalls auf seinen Geschmack kommen.

Gerade in der ruhigen Jahreszeit bietet die Freinsheimer Rotweinwanderung eine willkommene Abwechslung für alle, die Geselligkeit, Bewegung an der frischen Luft, feine Weine und gutes Essen schätzen. Wer seine überschüssigen Weihnachtspfunde loswerden möchte, kann sich unter www.br-timing.de für den „Volkslauf um den Oschelskopf“ anmelden. Der Lauf startet am Sonntag, 26. Januar, um 9.30 Uhr an der Vereinsgaststätte Harmonie des Fußballvereins Freinsheim 1924 und führt über eine Strecke von etwa zehn Kilometern.

Zur An- und Abreise empfiehlt der Verkehrsverein Freinsheim die Nutzung der Bahn. Die Anzahl der Waggons wird aufgestockt. Nähere Infos sind erhältlich beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (www.vrn.de). imp

Verkehrsverein Freinsheim, www.stadt-freinsheim.de, info@verkehrsverein-freinsheim.de, Telefon: 06353/98 92 94

