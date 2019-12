Kulinarisches Angebot

Nach einem ausgiebigen Shoppingtag gibt es nichts Schöneres, als die eine oder andere Leckerei zu genießen. Besonders dann, wenn man so eine große Auswahl in angenehmem Ambiente hat. Die Organisatoren des Candlelight-Shoppings haben hier vorgesorgt.

Auf dem Schillerplatz gibt es an allen Ständen leckeren heißen Glühwein mit und ohne Alkohol. Beim Feuerwehrverein Lampertheim Mitte wartet auf die Hungrigen ein Erbseneintopf. Außerdem gibt es hier Glühwein und für die kleinen Gäste Kinderpunsch. Im gemütlichen Zelt finden sich Sitzgelegenheiten und Feuerfässer, damit man gemütlich genießen kann. Der Förderverein der Schillerschule verwöhnt die Geschmacksknospen mit saftiger Wildschweinbratwurst an Sauerkraut, und das Team von clever fit kredenzt Stockbrot. Auf Wintercocktails, Waffeln und Langosch können sich die Besucher am Stand der Tanzschule House of Dance-Style freuen. Hier werden auch Standard- und Lateintänze vorgeführt sowie Weihnachtsmärchen vorgelesen. imp

