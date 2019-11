Makler Ihres Vertrauens

Seit 49 Jahren beweist sich das Ladenburger Unternehmen Pommer Immobilien erfolgreich in einer Branche, die von Schnelllebigkeit und Konkurrenz geformt ist. Britta Pommer leitet das Maklerbüro bereits in der zweiten Generation, nachdem sie 1999 in die Firma ihrer Mutter Marianne einstieg.

Kerngeschäft ist der Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Grundstücken in der Metropolregion Rhein-Neckar mit natürlichem Schwerpunkt in Ladenburg. Aufgrund des tadellosen Rufs kam das Familienunternehmen auch zur Betreuung überregionaler Objekte. Dabei stellt Pommer Immobilien sicher, dass der Kunde und seine Immobilie immer im Mittelpunkt steht und von der jahrzehntelangen Erfahrung der Experten und deren Kenntnis des lokalen Immobilienmarktes profitiert. Zum erfolgreichen Verkauf gehören professionelles Marketing, das Erstellen von Exposés, das Durchführen von Besichtigungsterminen und vieles mehr. Pommer Immobilien bietet ein Rundum- Sorglos-Paket, das alles Wichtige enthält. Ebenso profitieren Immobilieneigentümer von der Vernetzung des Makler-Büros mit Handwerkern, Architekten und Sachverständigen.

Neben dem klassischen Maklergeschäft hat sich Britta Pommer ein zweites Standbein aufgebaut. Die studierte Immobilienbetriebswirtin bietet auch Wertermittlung und Hausverwaltung an. imp/pr

