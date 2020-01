Mehr Wohlfühlatmosphäre im Eigenheim

Sie sorgen für kühle Köpfe in den Wohnräumen im Sommer, helfen beim Energiesparen in der kalten Jahreszeit und steigern den Komfort im Eigenheim: Rollläden sind echte Allroundtalente. Allerdings sollten sie regelmäßig gewartet und bei Bedarf rechtzeitig erneuert werden, um für Wohlfühlatmosphäre in den Innenräumen sorgen zu können.

Problemloser Einbau

Es empfiehlt sich, einmal im Jahr die Beschattungssysteme durch einen Fachbetrieb eingehend überprüfen zu lassen. Meist bietet sich dazu das Frühjahr an, wenn nach den kalten Tagen auch das Pflegeprogramm der Rollläden ansteht. Sollte sich bei diesem Check-up herausstellen, dass die in die Jahre gekommenen Schattenspender erneuert werden müssen, sollte man die Sanierung nicht zu lange aufschieben. Inzwischen gibt es Modelle mit kompakten Rollladenkästen auf dem Markt, die sich problemlos für den nachträglichen Einbau eignen – selbst bei schwierigen Montagesituationen. Egal ob symmetrisch oder asymmetrisch, ob spitz, schräg oder rund: Die Aluminium-Rollläden werden für nahezu jede mögliche Fensterform angefertigt.

Zudem gibt es sie auch mit praktischen Lichtschienen, die auch im geschlossenen Zustand des Rollladens gesundes Tageslicht in die Innenräume einfallen lassen, ohne die Wohnung an heißen Sommertagen unangenehm aufzuheizen. Die Anzahl der Lichtschienen können die Nutzer je nach Bedarf und Geschmack selbst festlegen.

In der kalten Jahreszeit verrichten sie einen wichtigen Dienst: Im geschlossenen Zustand bildet sich zwischen Rollladenpanzer und Fensterscheibe ein Luftpolster, das einen Verlust der kostbaren Heizwärme minimiert. Dadurch lassen sich nicht nur die eigenen Heizkosten senken, sondern auch Umwelt und Klima schonen.

Automatische Steuerung

Die Sanierung der Sonnenschutzsysteme bietet die Gelegenheit, eine automatische Steuerung nachzurüsten. Manuelle Gurtwickler und Kurbelantriebe für Beschattungslösungen haben inzwischen ausgedient. Die moderne Technik samt Zeitschaltuhr ermöglicht es, dass die Rollläden zu bestimmten Zeiten hoch- und herunterfahren. Über ein Smart-Home-System ist die Bedienung von unterwegs per App möglich. In Urlaubszeiten oder in der dunklen Jahreszeit wird auf diese Weise Langfingern der Einstieg erschwert. Durch Sensoren reagieren die Rollläden obendrein auf unterschiedliche Wetterbedingungen wie starke Sonneneinstrahlung oder Frost. djd

