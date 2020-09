Musicals und Musiktheater haben im Capitol schon immer einen besonderen Platz – und eine große Fangemeinde, nicht zuletzt durch das Capitol-Ensemble, in dem bekannte Musicalgrößen wie Zodwa Selele (kleines Bild) und Sascha Krebs (großes Bild) die Bühne mit ihren Stimmen und ihrer Präsenz bereichern. Das konnte man vor allem in den zurückliegenden Produktionen wie Hair oder Evita erleben.

Nun möchte das Eventhaus diesem beliebten Genre einen ganzen Abend widmen. Bekannte Musical-Songs, aber auch der eine oder andere unbekanntere Titel wird an diesem Abend das Herz aller Musiktheater-Liebhaber erobern.

Das Konzert „Mein Musical“ wird am 24. September mit Zodwa Selele und ihrem Special-Guest Jana Stelley die Besucher in ihren Bann ziehen, am 22. Oktober präsentiert dann Sascha Krebs, der Juliane Bischoff als Gast an seiner Seite hat, „Mein Musical“. Begleitet werden die Künstler an beiden Abenden von Marcos Padotzke am Piano. red

„Mein Musical“ mit Capitol Stars & Special Guest, jeweils Donnerstag, 24. September, und 22. Oktober, Beginn 20 Uhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020