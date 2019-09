Kathy Kelly ist eine wahre Powerfrau auf der Bühne und im echten Leben, die es liebt, Musik zu machen. Seit über 20 Jahren steht die Frau mit dem unverwechselbaren Timbre auch als Solistin auf der Bühne und begeistert mit ihrer Wandelbarkeit ihr Publikum immer wieder aufs Neue.

Die erstaunlichen Erfahrungen einer Kindheit und Jugend in unterschiedlichen Kulturen, immer im Licht der Öffentlichkeit, aber nie ohne Kunst und Kreativität, prägten ihr Leben. Live nimmt Kathy Kelly mit ihrer unvergleichlichen Stimme ihr Publikum mit auf eine Reise in ihr ganz persönliches Leben. So intensiv hat man ihre Vita sicher noch nie wahrgenommen – verpackt in Melodien, denen alle Dramatik und Schönheit eines echten Künstlerlebens innewohnt. Ihre Herbsttournee „Meine Lieder – meine Träume“ ist ein absolutes musikalisches Highlight und gibt Einsichten in den Menschen Kathy Kelly.

Am Montag, 7. Oktober, ist sie damit im Mannheimer Capitol zu Gast. red

Donnerstag, 19.09.2019