Mikrokosmos des Tanzes

Ludwigshafen.Ailey II zeigen am 17. und 18. Januar eine erstklassige Company mit zwölf Tänzern auf dem Weg zur Weltspitze und ein Repertoire an Werken kommender Choreographie-Talente direkt von der Probebühne. „Es geht nichts über einen Abend mit Ailey II“ resümierte die New York Times. 14 Männer und zwei Frauen führt der Hip-Hopper Kader Attou in Opus 14 am 24. und 25. Januar zu einem Mikrokosmos zusammen, in dem der Straßentanz einem Corps de ballet eingeschrieben wird – und umgekehrt. Damit stoßen zwei sehr unterschiedliche Tanzformen aufeinander.

n Das vollständige Programm gibt es unter www.theater-im-pfalzbau.de. red/imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020