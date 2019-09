Mit einem FSJ die Orientierung finden

Wenn man noch nicht genau weiß, welchen Berufsweg man später einschlagen möchte, ist ein freiwilliges soziales Jahr die ideale Möglichkeit, seine Stärken zu finden und eine grundlegende Orientierung zu erlangen. Gerade in sozialen Einrichtungen, wie in der Behinderten- und Altenhilfe sowie in Kindertagesstätten oder Jugendhäusern, sind solche freiwilligen Kräfte gefragt. Beide Seiten profitieren dabei von dem Dienst: Die Menschen in den Einrichtungen freuen sich über Gesellschaft und Unterstützung im Alltag, während der Freiwillige berufliche Erfahrung gewinnt und einer sinnvollen Arbeit nachgeht. Die Leistung wird zudem vergütet: Die Freiwilligen erhalten ein Taschen- und Verpflegungsgeld und haben Anspruch auf Urlaub. red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.09.2019