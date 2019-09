Mobil, trendig, komfortabel

Gute Gelegenheiten sind wie Sonnenaufgänge – wenn man nicht rechtzeitig wach ist, verpasst man sie. Zum unbeschwerten Reisen auf der Suche nach neuen Gelegenheiten und Örtlichkeiten hat Bravia den SWAN 599 Edition 30 speziell für junge und junggebliebene Reisende konzipiert.

Für Bravia Reisemobile werden nur ausgewählte Materialien höchster Qualität verwendet. Einige Bauteile werden sogar in Massivholz gefertigt. Alle verbauten Technikkomponenten stammen von führenden europäischen Markenherstellern wie Truma, Dometic und Thetford. Die typisch hohen Qualitätsansprüche an Material, Verarbeitung und Technik gelten auch für den 599 Edition 30. Mit einem Interieur in Schwarz-Weiß wirkt der Innenraum des Mobils klassisch und modern. Bei der Gestaltung und Herstellung der Möbellösungen folgt Bravia dem Prinzip der Perfektion – sowohl in Bezug auf die Funktion als auch auf die Ästhetik. Mit einer Länge von 5998 Millimetern und eine Gesamthöhe von 2590 Millimetern bietet der SWAN 599 Edition 30 Sitzplätze für vier Personen. Auf zehn Quadratmeter befinden sich komfortable Schlafmöglichkeiten gibt es für drei Personen. Mit seiner trendigen und doch praktischen Ausstattung stellt das Mobil den optimalen Begleiter auf jeglichen Reisen dar. Der Innenraum des hochwertigen Reisemobils wird allen Ansprüchen gerecht. Das Bad ist abgetrennt und beinhaltet eine Duschkabine und eine Thetford Cassettentoilette. Die Kochnische ist mit einem Kühlschrank, der 90 Liter umfasst, und einem Gaskocher ausgestattet. Zudem zählen eine Gasheizung mit Warmluftgebläse, ein zehn Liter Warmwasserboiler, ein 105 Liter Wassertank und ein 94 Liter Abwassertank zur Ausstattung. Kleine Details wie ein Rückzusort für Hunde und Ablagen machen das unbeschwerte Reisen möglich. Die Lattenroste der Einzelbetten können unabhängig voneinander weggeklappt werden, so dass der Bus auch Sperriges transportieren kann. Der Raum unter beiden Bettversionen ist von innen wie außen zugänglich und dient als Stauraum.

In drei Varianten wird das Reisemobil angeboten: 88kW bei 120 PS, 103 kW bei 140 PS und 121 kW bei 165 PS. Kombiniert verbraucht der Bravia SWAN 599 8,53 Liter auf 100 Kilometer und hat CO2-Emissionen von 225 Gramm pro Kilometer. red/pr

