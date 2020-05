Mobilität der Zukunft

Eine moderne, gesunde und vor allem umweltschonende Alternative zur urbanen Mobilität – dem hat sich Next Level e-motion verschrieben. Rund um Fragen der Zukunft der urbanen Mobilität berät das Team des Bensheimer Unternehmens unter anderem Behörden, Institutionen und Firmen.

Ein Spezialgebiet sind Lastenräder. Die Transportwunder verbinden zeitgemäße Fortbewegungsmöglichkeiten und höchster Flexibilität. Mit modernen E-Lastenbikes ist man mobil – ob beim Familienausflug, einem Einkauf oder bei Transporten.

Damit möglichst viele Menschen diese neue und zeitgemäße Art der Mobilität nutzen können, bietet Next Level e-motion einen E-Bike und E-Lastenbike Verleih an. Diese können tage- oder wochenweise gemietet werden. Mit dem Next Level Abo-System ist es zudem möglich, diese auch über längere Zeiträume zu mieten.

Zum Start des Vermietsystems und um in der aktuellen Krisensituation den Umstieg zu erleichtern bietet Next Level e-motion günstige Konditionen an. pr/imp

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.05.2020