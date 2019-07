Musik rund ums Fest

Rund um das Freinsheimer Stadtmauerfest wird auch ein buntes Musikprogramm geboten. An allen vier Veranstaltungstagen ist die Altstadt erfüllt mit unterschiedlichen Klängen.

Freitag, 19. Juli

An der Ausschankstelle Mc Brother’s of Freedom spielt ab 20 Uhr Basement Day Rock und Pop. Pop und Rock mit Trudy van Fredward gibt es ab 19 Uhr bei der Vinothek Kirchner, Burgstraße 21, zu hören. Music for Great Events – Unterhaltungsmusik von den 60ern bis heute präsentiert Udo Pfästerer ab 18 Uhr an der Altstadtterrasse Freinsheim, während Glanzblick & Friends ab 19 Uhr Acoustic Pop mit Herz und Seele in der Hauptstraße 25, Weinstube Weinreich, spielen.

Samstag, 20. Juli

Die Vinothek Kirchner, Burgstraße 21, präsentiert ab 19 Uhr eine Oldie Night mit den GOODTimes. An der Altstadtterrasse Freinsheim ist ab 18 Uhr das Duo Band Fame mit Oldies – Schlager Country vom Feinsten zu hören. Glanzblick & Friends spielt wieder ab 19 Uhr bei der Weinstube Weinreich, Hauptstraße 25.

Sonntag, 21. Juli

Ab 12 Uhr tritt die Christopher Wüst Band im Von-Busch-Hof am Stand 18 des Verkehrsvereins auf. Die Altstadtterrasse erfüllt ab 15 Uhr Robin Sun mit Chill, Lounge, Interntional, Pop, Classical und mehr. Ab 15 Uhr sind Glanzblick & Friends wieder bei der Weinstube Weinreich, Hauptstraße 25, zu hören. An der Ausschankstelle Mc Brother’s of Freedom spielt ab 19 Uhr 2 of US Rock-Pop und Gute-Laune-Musik.

Montag, 22. Juli

An der Altstadtterrasse Freinsheim tritt ab 18 Uhr Robin Sun mit 60s to 90s and a little bit more auf. Bei 0815extremgut® die Lounge sind The Flames ab 18 Uhr mit Soft Rock der 50er und 60er Jahre zu hören. Bei der Weinstube Weinreich in der Hauptstraße 25 spielen ab 18.30 Uhr Glanzblick & Friends

Acoustic Pop mit Herz und Seele. imp

