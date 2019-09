Nach der erfolgreichen Konzertreihe zu seinem zweiten Album „Von Mannheim bis New York“ geht Jonathan Zelter mit Band 2019 in die Verlängerung und hat auf seiner Reise, die ihn am Sonntag, 6. Oktober, ins Capitol führt, besondere Zugaben im Gepäck: neue bisher unveröffentlichte Songs.

Die Lieder des 24-Jährigen sind Mutmacher, erzählen vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. Er arrangiert sein Leben und übersetzt es in Lieder, die Geschichten erzählen. red

