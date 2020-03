Neue Führerscheinregelung

Beim Fahren den Wind um sich spüren, dies gelingt am besten, wenn man auf einem Leichtkraftrad mit einem Hubraum von bis zu 125 Kubikmetern unterwegs ist. Jedoch war dies bisher Besitzern eines B-Führerscheins verwehrt, da dieser das Führen eines solchen Leichtkraftrades nicht erlaubte.

Doch seit Anfang 2020 gilt ein neues Gesetz, das besagt: Dass Autofahrer, die in einer Fahrschule neun Unterrichtseinheiten – vier Theorie- und fünf Praxiseinheiten – zu jeweils 90 Minuten absolviert haben, ohne eine zusätzliche Prüfung abzulegen berechtigt sind, Leichtkrafträder bis 125 Kubikmeter Hubraum zu steuern.

Voraussetzung, um von der neuen Führerscheinregelung zu profitieren, ist, dass man mindestens 25 Jahre alt ist und die Fahrerlaubnis seit fünf Jahren besitzt. Nach Beendigung der neun Unterrichtseinheiten erhält man eine Bescheinigung, mit der man dann zur Zulassungsstelle geht. Dort wird eine Eintragung vorgenommen, und dem Fahrspaß in Deutschland steht nichts mehr im Weg.

Passend zu der neuen Führerscheinregelung erfreuen sich Leichtkrafträder bis 125 Kubikmeter Hubraum aktuell großer Beliebtheit. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass der italienische Fahrzeughersteller Piaggio eine alte Bekannte neu herausgebracht hat. Die Rede ist von der Medley, die mit 15 PS und einem 125er-Vierventil-Motor daherkommt. Dank eines 16-Zoll großen Vorderrads bleibt die Medley auch bei flotter Fahrt stets präzise auf Kurs.

Als perfekte Ergänzung für den Stadtverkehr haben die Entwickler von Piaggio eine Start-Stopp-Automatik eingebaut. So schaltet das System den Motor der Medley bei längeren Stopps ab – aber ein kurzer Dreh am Gasgriff genügt, und die Fahrt kann entspannt weitergehen. Auf umweltfreundliche Weise spart das System so Verbrauch und Emissionsausstoß ein.

Alles rund um den italienischen Fahrzeughersteller Piaggio bietet das Autohaus Sanfilippo seit mittlerweile 24 Jahren an. Die erfahrenen Piaggio-Händler beraten kompetent bei der Suche nach dem für einen perfekten Leichtkrafträder bis 125 Kubikmeter Hubraum. red/imp

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.03.2020