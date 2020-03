Neue Maßstäbe setzen

Mit dem neuen i10 stellt Hyundai eine in jeder Hinsicht deutlich verbesserte Neuauflage seines kleinsten Modells vor – und setzt zugleich in vielen Bereichen neue Maßstäbe für das A-Segment. So bietet der wahlweise von einem Drei- oder Vierzylinder-Benziner mit 49 kW/67 PS oder 62 kW/ 84 PS (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,9 bis 4,2 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Emissionen kombiniert: 113 bis 97 Gramm pro Kilometer) über die Vorderräder angetriebene Viertürer in allen Varianten serienmäßig zahlreiche Assistenzsysteme, mit denen der unverändert 3,67 Meter lange Stadtfloh die strengsten europäischen Sicherheitsstandards erfüllt. Bereits ab dem Einstiegsmodell mit der Bezeichnung Pure sind ein autonomer Notbremsassistent, ein aktiver Spurhalteassistent, ein Fernlichtassistent und ein Aufmerksamkeitsassistent serienmäßig an Bord.

Mehr als alle anderen direkten Wettbewerber bietet der neue i10 auch im Bereich Konnektivität: Mit den Hyundai-Telematikdiensten Bluelink die zusammen mit Radio-Navigationssystem erhältlich sind, bleibt der Halter über sein Smartphone und die Bluelink-App auch aus der Ferne immer in Kontakt zu seinem Wagen. Zu den Besten seiner Klasse zählt der i10 zudem auch dank seiner weiter verbesserten und insbesondere nochmals verbrauchs- und emissionsoptimierten Motoren: Mit einem Kohlendioxid-Ausstoß ab 97 Gramm pro Kilometer bleibt der kleine Hyundai unter der Grenze von 100 Gramm pro Kilometer.

Darüber hinaus fährt der in vier umfangreich bestückten Ausstattungslinien erhältliche i10 auch dank des großzügig bemessenen Innenraumangebots in die Spitzengruppe des A-Segments: Mit 252 Litern fällt beispielsweise der Gepäckraum größer aus als bei den meisten anderen Kleinstwagen. Ab dem Sommer spielt Hyundai auch eine besonders sportliche Karte: Mitte 2020 erscheint eine leistungsstärkere N-Line-Variante des i10, die auch optisch eigenständige Akzente zu setzen weiß. pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.03.2020