Neun Tage feiern, genießen und Spaß haben

Das Programm des Bad Dürk-heimer Wurstmarkts auf eine Blick:

Freitag, 6. September: Ludwigsplatz: 17 Uhr, Platzkonzert. – 17.30 Uhr, Aufzug der Beschicker zum Dürkheimer Wurstmarkt. – Bühne am Gradierplatz: 18 Uhr, Offizielle Wurstmarkteröffnung mit traditionellem Eröffnungsspiel und Fassanstich. – Festzelt Hamel: 18 Uhr, Groovemonkeys. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Die Habachtaler und Eröffnung. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 18 Uhr, Die Steinsberger.

Samstag, 7. September: Festzelt Hamel: 12 Uhr, Sauvage. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Hamel: 18 Uhr, Groovemonkeys. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Jens Huthoff Band. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 18 Uhr, Die Steinsberger.

Sonntag, 8. September: Weindorf: 11 Uhr, „4-Jazz“. – Festzelt Hamel: 12 Uhr, San Salvador Band. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 14 Uhr, B.B. Kusch. – Festzelt Hamel: 17 Uhr, Pink Sundy. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Good Times.

Montag, 9. September: in den Schubkarchständen: 10.30 Uhr, Literarischer Frühschoppen. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 14 Uhr, B.B. Kusch. – Festzelt Hamel: 17 Uhr, Born Live Band. – Weindorf: 18 Uhr, Inthronisierung der Bad Dürkheimer Weinprinzessin. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Funky Monkey. – Festzelt Hamel: 20 Uhr, Korrekt.

Dienstag, 10. September: Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 15 Uhr, B.B. Kusch. – Festzelt Hamel: 16 Uhr, Flash“K“Swag. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Schlagerabend mit Rokko Rubin & den Schlagerjuwelen. – Festzelt Hamel: 19 Uhr, Fine R.I.P. – Michelsberg: 21 Uhr, Farbenprächtiges Musikfeuerwerk

Freitag, 13. September: Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Riesenrad Jupiter: 13 Uhr, Weinprobe im Riesenrad (VK). Festzelt Hamel: 15 Uhr, Schlagernachmittag. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Radspitz. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 18 Uhr, Die Steinsberger. – Festzelt Hamel: 18.30 Uhr, Münchner G’schichten.

Samstag, 14. September: Festzelt Hamel: 12 Uhr, Brass Machine. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Hamel: 18 Uhr, Münchner G’schichten. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Jens Huthoff Band. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 18 Uhr, Die Steinsberger.

Sonntag, 15. September: Weindorf: 11 Uhr, Rentnerband. – Festzelt Hamel: 12 Uhr, Just for Fun. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 14 Uhr, ZWOA Spitzbuben. – Festzelt Hamel: 17 Uhr, WUMA goes Mallorca. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Good Times.

Montag, 16. September: Allgäuer Bier und Weinzelt: 10 Uhr, Frühshoppen Pälzer Poesie. – Festzelt Pfalzrebe: 12 Uhr, Zünftige Blasmusik. –Festzelt Hamel: ab 14 Uhr, Die Zirkusmusikanten. – Festzelt Allgäuer Bier und Weinzelt: 15 Uhr, ZWOA Spitzbuben. – Festzelt Hamel: 19 Uhr, Grand Malör. – Festzelt Pfalzrebe: 18 Uhr, Schlagerabend mit Rokko Rubin & den Schlagerjuwelen. – Michelsberg: 21 Uhr, Farbenprächtiges Höhenfeuerwerk zum Abschluss des 603. Wurstmarkts.

