Nicht benötigtes Kapital vermehren

Wenn Geld, das in näherer Zukunft für keine Anschaffungen benötigt wird, auf einem Tagesgeldkonto zwischengeparkt wird, tut es nichts für den Besitzer. Weder vermehrt es sich, da die meisten Tagesgeldkonten keine Zinsen oder nur sehr geringe hervorbringen – im schlechtesten Fall wird es sogar geringer, da manche Geldinstitute Negativzinsen für solche Sparformen veranschlagen.

Aber was soll man nun mit dem nicht benötigten Kapital machen? Die AXA Generalvertretung von Gerald Rode in der Darmstädter Straße 124 in Bensheim kennt auf diese Frage die richtige Antwort. „Für unsere Kunden bieten wir ein spezielles Kombinationsangebot an. Dieses teilt sich in einen Festgeldanteil und ein konservativ ausgerichtetes Vermögensmanagement“, sagt Gerald Rode.

Mischung aus Festgeld und Vermögensmanagement

Über einen relativ kurzen Zeitraum von einem bis drei Jahren wird das Geld angelegt. Ein zuvor festgesetzter Teil wird als einjähriges Festgeld angelegt. Dieses verzeichnet über die Laufzeit eine garantierte Verzinsung von einem Prozent (Stand 17.07.2020, freibleibend) und ist danach frei verfügbar.

Das übrige Kapital wird unter konservativen Gesichtspunkten als Vermögensmanagement verwaltet. „Das konservativ ausgerichtete Vermögensmanagement bietet den Anlegern eine bessere Renditechance“, weiß Rode die Vorteile des Kombinationsangebotes zu beschreiben. Viele seiner Kunden haben bereits darin investiert und sind zufrieden.

Erfolg seit 30 Jahren

Gerald Rode ist seit mittlerweile über 30 Jahren erfolgreich mit seiner AXA Generalvertretung in Bensheim vertreten. „Wir haben Kunden, die von Anfang an ihr Vertrauen in unsere Produkte und unsere Arbeit setzen. Teilweise sind mittlerweile sogar schon deren Enkelkinder bei uns. Dieses langjährige Vertrauen freut mich und mein Team sehr“, sagt Rode.

„Sie möchten Ihren privaten Bereich bestmöglich absichern und Ihr Hab und Gut schützen? Eine kompetente und fachmännische Beratung ist dabei besonders wichtig“, weiß Rode zu berichten. Dabei zeichnet sich das Angebot der AXA Generalvertretung durch ausgezeichnete Produktlösungen, kompetente Beratung und eine Rundum-Absicherung aus.

„Wir wollen vor allem eines: Dass Sie zufrieden sind. Sie sollen sich in jeder Lebenslage optimal versorgt und abgesichert fühlen. Auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden legen wir deshalb besonderen Wert. Und sollten Sie einmal schnelle Hilfe benötigen, erreichen Sie uns jederzeit unkompliziert per Telefon, Mail oder einfach in unserem Büro in Bensheim“, fasst Rode die Ziele der AXA Generalversicherung zusammen. Er und seine qualifizierten Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sind gemeinsam dafür da, dass ihre Kunden sich um nichts kümmern müssen. lg/pr

