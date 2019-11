Nicht nur Wintergärten und Überdachungen

In der kalten Jahreszeit gibt es nichts Schöneres, als sich in eine warme Decke einzukuscheln und zu beobachten, wie bunte Blätter gen Erde fallen. Besonders gemütlich ist das von einem Wintergarten aus. Für den Bau eines solchen ist die in Edingen-Neckarhausen beheimatete Firma Schmich Wintergärten & Überdachungen ein zuverlässiger Partner.

Das 1997 gegründete Familienunternehmen steht für kompetente und individuelle Lösungen und Sonderkonstruktionen rund ums Haus. Seit über 20 Jahren ist Jürgen Schmich gemeinsam mit seiner Frau Nicole im Bereich Wintergartenbau, Überdachungen und Sonnenschutz tätig. So können Kunden nicht nur in der warmen Jahreszeit, sondern auch in den langen Wintermonaten das Licht der Sonne genießen. Im Fokus des Unternehmens steht vor allem die fachkundige Beratung, Planung und Ausführung aus einer Hand. „Bei uns stehen die persönlichen Bedürfnisse der Kunden an erster Stelle“, erklärt Jürgen Schmich. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt jedoch nicht nur auf dem Bau von Wintergärten, Faltwänden, Glashäusern oder Überdachungen und Sonnenschutz. Auch Haustüren, Fenster, Rollläden und Jalousien gehören zum Angebot des Traditionsunternehmens. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Marktführern al bohn, roma, Solarlux, weinor und markilux kann auf die individuellen Bedürfnisse von Kunden eingegangen und gleichsam eine hohe Qualität „Made in Germany“ gewährleistet werden. „Unser Ziel ist es, für das Zuhause unserer Kunden eine optimale Lösung zu finden, für ein Wohnen nah an der Natur“, so Schmich. red/pr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.11.2019