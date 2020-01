Nur die Liebe zählt

„Love is the Drug“ ist nicht nur ein großartiger Song von Roxy Music – der Titel könnte passender kaum sein für das neue Programm der „Gustav Peter Wöhler Band“, das diese am Freitag, 28. Februar, im Mannheimer Capitol präsentieren wird.

Denn Liebe ist doch allzu oft das Thema, die Inspiration oder der Antrieb für die Lieblings-Songs, die Gustav Peter Wöhler und seine Musiker für ihr Programm auswählen.

In der Zusammenstellung persönlicher Lieblings-Songs bleibt sich die Gustav Peter Wöhler Band auch mit „Love is the Drug“ treu: In bewährter Weise schlägt das Programm Brücken zwischen Stars und One-Hit-Wondern, Klassikern und persönlichen Entdeckungen. red

