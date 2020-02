Optimierung der Finanzsituation im Fokus

„Blicken Sie manchmal nicht mehr durch den Dschungel der ganzen Kapitalmarktprodukte, der Werbeslogans, der vielen Versprechen? Kapitalanlage, Altersvorsorge, Vermögensverwaltung, Finanzierungsplanung – von überall her wird auf Sie eingeredet. Dabei kann das alles so einfach sein – und das ist keine leere Versprechung“, sagt Alexander Weikel, Inhaber der Weikel Honorarberatung und Finanzbetreuung.

Erträge optimieren beginnt mit Transparenz. Anleger erfahren teilweise nur sehr vage, was zum Beispiel von ihren Kapitalerträgen abgezweigt wird, bevor diese bei ihnen ankommen. „Ihr Bankberater ist seinem Arbeitgeber und dessen Produkten verpflichtet. Ihr freier Finanzberater lebt von Provisionen für Produkte seiner Vertragspartner. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Es kostet allerdings Ihr Geld“, so Weikel weiter.

Eine völlig andere Herangehensweise ist hingegen der Einsatz eines Honorarberaters und Finanzbetreuers. Da dieser seine Vergütung von den Anlegern erhält, ist ihnen eine wirklich produkt- und anbieterneutrale Beratung sicher.

„Sie würden vermutlich von einem Steuerberater Abstand nehmen, der Ihre Steuererklärung kostenlos erstellt, aber dafür vom Finanzamt je nach Höhe Ihrer Steuerzahlung verprovisioniert wird. Einem Steuerberater jedoch, der von Ihnen per vereinbartem Honorar beauftragt wird, würden Sie vertrauen, dass er das für Sie bestmögliche Ergebnis erzielt. Die Arbeit eines Honorarberaters ist mit diesem Prinzip vergleichbar“, sagte Weikel.

„Anders als die in Abhängigkeiten stehenden Berater bietet Honorarberatung völlige Neutralität und Loyalität Ihnen und Ihren Finanzen gegenüber. Honorarberatung zielt ausschließlich auf die Optimierung Ihrer Finanzsituation ab und erfolgt unabhängig von einzelnen Finanzprodukten oder Anbietern. Provisionen und Rabatte der Finanzprodukte werden direkt an Sie weitergeleitet. Sie haben vollkommene Kostentransparenz.“

Höhere Erträge erzielen

„Mit einem Honorarberater erzielen Sie höhere Erträge, weil die Kosten niedriger sind als die üblichen Provisionsmodelle, und weil ihm für Sie der komplette Finanzmarkt zur Verfügung steht, und nicht nur ein vorgegebenes Portfolio.

Sie werden sehen – der Honorarberatung gehört auch in Deutschland die Zukunft, weil sie für den Kunden die fairste Lösung ist. In verschiedenen europäischen Ländern sind Provisionen am Finanzmarkt sogar bereits verboten,“ fasst Weikel die Vorteile von Honorar- und Finanzberatung zusammen. pr

