Outdoor Living – Lebensraum wird zu Freiraum

Die Sommerwärme aufsaugen, die Blätter in einer sanften Brise rascheln hören, den würzigen Duft regennasser Erde einatmen – Menschen brauchen die Natur, um sich vom hektischen Alltag zu erholen. Das Leben draußen wird als Ausgleich immer wichtiger und Garten, Terrasse oder Balkon gewinnen als Freiraum an Bedeutung. Wer seine Freiflächen möglichst saisonunabhängig genießen möchte, benötigt dafür den passenden Sonnen- und Wetterschutz. Bei der Entscheidung für die beste Lösung unterstützt Rolladenbau Weber mit professioneller Beratung und dem technischen Know-how: Damit sich alle Wünsche für den neuen Lieblingsplatz im Freien erfüllen.

Outdoor Living, das ist das Leben außerhalb von geschlossenen Räumen. Doch je mehr Aktivitäten sich nach draußen verlagern, umso wohnlicher soll es auch dort sein. Zahlreiche Trends aus dem Interior Design setzen sich bei der Gestaltung der Freiflächen fort. So ist auch die Terrasse von Komfort und Wohnlichkeit geprägt, die sich ganz nach den eigenen Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität richten. Warema bietet hier individuelle Lösungen für jedes Zuhause und jeden Einsatz.

Markisen, das Wohngefühl in der Natur erleben

Mit ihrem farbigen Tuch zaubert die Markise eine einzigartige Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen. Rolladenbau Weber führt die verschiedenen Modelle von Warema, die eine große Auswahl an Individualisierungen von Tuch und Gestell ermöglichen. Bei Bedarf können Seiten-Markisen sowie Volant-Rollos ergänzt werden, um Wind, tiefstehende Sonne und neugierige Blicke abzuhalten. In den kühlen Abendstunden versprechen optionale Heizstrahler angenehme Temperaturen unter der Markise und dimmbare LED-Stripes sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. Die Bedienung der Markisen und des Zubehörs erfolgt unkompliziert elektronisch oder digital per Handsender oder Smartphone. Zur Auswahl stehen unter anderem die Terrea Terrassen-Markisen als Kassetten-Markisen mit einem schützenden Gehäuse für Tuch und Gestellteile sowie Gelenkarm-Markisen für alle wettergeschützten Einbauorte. Sehr stabil und gleichzeitig edel zeigen sich die Perea Pergola-Markisen, die sich selbst für windexponierte Lagen eignen. Zudem gehören zum Programm auch wetterfeste Modelle, die zuverlässig vor Regen schützen.

Lamellendächer, elegante Freiräume zum Träumen

Als Alternative zur Markise bietet Rolladenbau Weber das Lamaxa Lamellendach von Warema an. Das geradlinig gestaltete Lamellendach fügt sich harmonisch in die Landschaft ein und kann frei oder ans Gebäude angegliedert stehen. So lässt sich ein neuer Ort zum Träumen schaffen, an dem das Licht durch die beweglichen und teilweise auch fahrbaren Lamellen immer wieder neu inszeniert wird. Wetterfest, windstabil und nahezu saisonunabhängig reicht die Verwendung von Lamaxa weit über die anderer Sonnen- und Sichtschutzprodukte hinaus. Mit integrierten ZIP-Markisen, Schiebeelementen aus Glas und Holz, Beleuchtung mit freier Farbwahl und Design-Heizstrahlern bietet das Lamellendach praktisch unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten als Zimmer im Freien. Die Steuerung der Lamellen und sämtlicher anderer Funktionen erfolgt einfach und komfortabel per Funk.

Wer seinen Wohnraum bestmöglich nach draußen verlängern möchte, kann sich von den Experten von Rolladenbau Weber jetzt im persönlichen Gespräch beraten lassen, um sein individuelles Outdoor Living zu erleben. red

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.03.2020