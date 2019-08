Party und jede Menge Live-Musik

Ab 18 Uhr werden die Besucher der Sommernacht in Lampertheim musikalisch empfangen. Zunächst sorgt gemischte Musik von DJ Lohrbie für eine lockere Stimmung während dem Shoppen und dem ersten fruchtigen Cocktail. Dabei können sich die Besucher entspannt auf den Liegen am aufgeschütteten Sandstrand räkeln und dabei die Sonne genießen. Nachdem DJ Lohrbie zum Tanzen und Feiern eingestimmt hat, können bei Tanz-Workshops die Hüften geschwungen werden. Um 21 Uhr kommt der Hauptact auf die Sommernachts-Bühne: Holger Bläß & friends heizen dem Publikum mit Live-Musik ein. Holger Bläß & friends ist ein Künstlerkollektiv aus Musikern der verschiedensten Stilrichtungen. Kreativ und vielfältig spielt die Gruppe sowohl als Jazz-Duo, Dinner-Begleitung, Unplugged-Trio, Party-Band, Funk-Soul-Formation oder Gala-Ensemble, ganz nach dem Motto „You name it – we play it.“ Unter diesem Motto spielen Holger Bläß & friends regelmäßig auf Veranstaltungen und Konzerten in der Region. imp

