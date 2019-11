Profi in Sachen Bauen und Renovieren

Ist man stolzer Besitzer der eigenen vier Wände, möchte man diese meist auch individuell gestalten. In Sachen Bauen und Renovieren steht das Team von Webau Baustoffe GmbH Kompetent zur Seite.

Seit nunmehr 25 Jahren besteht das Unternehmen in seiner jetzigen Konstellation. Auf eine Baustofftradition kann es gar über 100 Jahre zurückblicken. Im Jahr 1982 von den beiden Geschäftsführern Friedrich Schütz und Georg Müller gegründet, steht stets die Zufriedenheit der Kunden sowie deren fachkundige und hochwertige Beratung im Fokus: Dies wird nicht zuletzt dadurch gewährleistet, dass die meisten Mitarbeiter im eigenen Betrieb ausgebildet wurden und sich durch regelmäßige Schulungsseminare weiterbilden.

Die breitgefächerte Produktpalette des Unternehmens beinhaltet alles, was zum Bauen, Renovieren oder Verschönern im Innen- und Außenbereich benötigt wird. „Qualitativ hochwertige Ware ist für uns selbstverständlich“, erklärt Ralf Schütz. „Deshalb arbeiten wir mit namhaften Handelspartnern wie Knauf-Marmorit, Isover, Wienerberger und Schiedel zusammen.“ Auf den Außenbelag-Ausstellungen der beiden Standorte Weinheim und Ladenburg können Kunden anhand von Mustern diverser Natur- und Betonwerksteinbeläge sowie Garten- und Böschungsmauern erste Impressionen für ihr eigenes Wohnprojekt sammeln. Durch die Mitgliedschaft des Unternehmens beim I+M Zentrallager Süd und der Einkaufskooperation Eurobaustoff kann innerhalb kürzester Zeit auf über 50 000 Artikel zurückgegriffen werden. Kundenwünsche bleiben so keine offen. Für eine termingerechte und kundenfreundliche Auslieferung der Ware stehen im unternehmenseigenen Fuhrpark fünf Fahrzeuge mit Ladekran zur bestmöglichen Platzierung der Ware beim Kunden zur ständigen Verfügung.

Seit 1995 ist die Webau Baustoffe GmbH Gesellschafterin der jetzigen Eurobaustoff-Kooperation in Verbund mit über 500 führenden Baustoffhändlern in Deutschland. „Die hieraus entstehenden Vorteile geben wir gerne an unsere Kunden weiter, damit auch diese wirtschaftlich bauen, renovieren und verschönern können“, so Schütz. „Die Zufriedenheit des Kunden steht bei uns an erster Stelle.“ pr/imp

